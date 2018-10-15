سوق الأسهم السعودية تعوض خسائر أمس

عوضت سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين الخسائر التي منيت بها خلال الجلسة السابقة، حيث صعدت بنسبة 4% بعدما هوت أمس الأحد بنحو 7% على خلفية أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تعاملات اليوم مرتفعا بنحو 300 نقطة، ليتجاوز مستوى 7567 نقطة، وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 1.65 مليار دولار (6.2 مليارات ريال).

يتبع...