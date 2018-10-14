تهديدات ترامب توجه ضربة موجعة للبورصة السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأحد بأكثر من 500 نقطة ليصل إلى 7017 نقطة، منخفضا بنسبة 6.8% وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليار ريال بعد مرور نحو ساعتين من الافتتاح.

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وتشهد الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم المتداولة يتقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" عند 105.80 ريال (-9%) و 79.50 ريال (-4%) للثاني.

وتتداول أسهم "معادن" و"سافكو" و"التصنيع الوطنية" و"الاتصالات" و"الأهلي" و"بنك الرياض" و"صافولا" و"المراعي" على تراجع بنسب تتراوح بين 6% و9%.

وتتداول عدة أسهم على تراجع بالنسبة القصوى ومنها "موبايلي" و"بترورابغ" و"رعاية"، فيما ارتفع سهم "صادرات" بالنسبة القصوى عند 63 ريالا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد أمس السعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.

وقال ترامب عبر قناة "سي.بي.إس": "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك ستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مؤكدا أن "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن الرجل المختفي صحفي".

المصدر: وكالات