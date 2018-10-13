ترامب يتعهد بعقوبات صارمة إذا ثبت تورط السعودية باختفاء خاشقجي

توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية اليوم، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، حسبما أفادت فرانس برس.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس": "ربما يكون السعوديون وراء اختفاء خاشقجي، وإذا ثبت ذلك فستلحق الولايات المتحدة بهم عقابا صارما"، مؤكدا أن "هذا الأمر يعد خطيرا بشكل خاص، لأن هذا الرجل صحفي".

BREAKING: Trump vows 'severe punishment' if Saudis behind Khashoggi disappearance pic.twitter.com/TxFXAWJhlV — AFP news agency (@AFP) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

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وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

المصدر: وكالات