مصدر أوروبي يستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا

أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد لا يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، مكتفيا بتلك التي فرضها إثر عودة القرم إلى روسيا.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله إن دول الاتحاد لا تخطط لفرض أية قيود جديدة ضد روسيا خلال قمة الاتحاد في سالزبورغ.

وفي وقت سابق، أوردت وسائل إعلام أن لندن لن يكون بمقدورها فرض أي عقوبات على موسكو على خلفية قضية "سكريبال" قبل خروج المملكة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وعن المواضيع التي ستبحث خلال قمة الاتحاد، ذكرت "تاس" أن قادة الاتحاد سيبحثون مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد، المتوقع خلال العام القادم.

وتتهم بريطانيا روسيا بتسميم سيرغي سكريبال عميل لندن السابق، المدان في بلاده بتهمة الخيانة العظمى.

من جهتها نفت روسيا مرارا تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا والدول الغربية المتضامنة معها في قضية سريبال لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة بهذا الشأن.

المصدر: وكالات