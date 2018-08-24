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مصر.. 3 تحالفات تتنافس لإنشاء ميناء جاف يعتبر الأول من نوعه

مال وأعمال

مصر.. 3 تحالفات تتنافس لإنشاء ميناء جاف يعتبر الأول من نوعه
Reuters
مصر.. 3 تحالفات تتنافس لإنشاء ميناء جاف يعتبر الأول من نوعه
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك 3 تحالفات لشركات محلية ودولية تتنافس لإنشاء أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر في مصر.

وأشار معيط، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن الوحدة المركزية التابعة للوزراة انتهت من تأهيل 3 تحالفات لشركات محلية ودولية للمشاركة بالمشروع، حيث ستنافس هذه التحالفات الثلاثة على الفوز بتنفيذ المشروع الذي يقام على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر للعمل كميناء جاف لخدمة مينائي الإسكندرية والدخيلة كمستودع للتخليص الجمركي للحاويات.

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وأضاف أن هذا الميناء الجاف يأتي ضمن جهود وزارة النقل المصرية لتطوير منظومات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، التي تخدم الأشخاص والبضائع باعتبار أن شبكة النقل تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات، قد أعلن من قبل أن هناك مجموعة من الشركات والتحالفات تقدمت بطلبات لإنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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