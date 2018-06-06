استعدادات لإنشاء ميناء جاف غير مسبوق في مصر

قال وزير النقل المصري هشام عرفات، إن هناك مجموعة من الشركات والتحالفات تقدمت بطلبات لإنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الوزير المصري أن التحالفات المهتمة بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق، سوف تتنافس للفوز بعقد مشاركة لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف.

وأضاف عرفات في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه بعد مراجعة وفحص المستندات المقدمة من التحالفات تم تحديد 9 منها وهي: (تحالف كونكور – بي أس أيه – حسن علام- تحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري – موانئ دبي العالمية- تحالف السويدي إليكتريك – شنكر إيجيب – ثري ايه انترناشيونال).

وأوضح وزير النقل أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف في مصر بالسادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء منظومة لوجيستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية.

وستنشئ مصر الميناء الجاف على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، وستبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليون دولار للميناء.

والميناء الجاف هو ميناء لاستقبال البضائع على اليابسة وليس بالبحر .

المصدر: "المصري اليوم"