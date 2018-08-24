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ترامب يقسو على الصين في الحرب التجارية

مال وأعمال

ترامب يقسو على الصين في الحرب التجارية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجد أداة جديدة لتشديد الضغط على الصين بسبب صادراتها إلى الولايات المتحدة.

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وفي مذكرة صدرت الخميس، أصدر ترامب تعليمات إلى دائرة البريد في الولايات المتحدة بإلغاء الخصومات البريدية لبكين، والتي سمحت للتجار الصينيين في إيصال بضائعهم إلى منازل الأمريكيين بأسعار مغرية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة تكاليف الشحن على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، وعلى رأسها مجموعة "علي بابا"، فيما ستعزز منصات مثل "أمازون" مواقعها في السوق الأمريكية.

وتصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، حيث قام الطرفان بتبادل رفع الرسوم الجمركية، ومنذ مطلع يوليو فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما على سلع بعضهما البعض بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار دولار.

من جهتها أكدت بكين أنها ستواصل الرد على واشنطن مع فرضها المزيد من الرسوم التجارية، لكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات في الصين سواء كانت محلية أو أجنبية.

المصدر: "بلومبرغ"

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