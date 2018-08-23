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بكين تشكو واشنطن لمنظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

بكين تشكو واشنطن لمنظمة التجارة العالمية
Reuters
بكين تشكو واشنطن لمنظمة التجارة العالمية
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قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الضرائب الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، في بيان نقلته وكالة "شينخوا" الصينية: "من خلال التقدم بالشكوى ضمن آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، فإن الصين تعمل على حماية آليات التجارة الحرة إضافة للحقوق والمصالح المشروعة".

وأضاف البيان أن "الفرض المتعمد للرسوم، يوضح انتهاك الولايات المتحدة لقواعد منظمة التجارة العالمية، وشدد البيان على أن "بكين تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالرد المضاد الضروري".

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وكانت واشنطن قد فرضت، في وقت سابق، مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، وردت عليها بكين بالإعلان فورا عن إجراء مماثل.

ومع هذه المجموعة الأمريكية الجديدة من الرسوم الجمركية، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%، إلى 50 مليار دولار.

من جهتها ردت الصين على الإجراء الأمريكي بإعلان فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة 16 مليار دولار تستوردها من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته "شينخوا" عن اللجنة الحكومية للرسوم الجمركية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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