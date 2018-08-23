واشنطن تفرض رسوما جديدة على منتجات صينية وبكين ترد

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، وردت عليها بكين بالإعلان فورا عن إجراء مماثل.

ومع هذه المجموعة الأمريكية الجديدة من الرسوم الجمركية، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%، إلى 50 مليار دولار.

وقد تلي هذه الرسوم الجمركية مجموعة جديدة من العقوبات في سبتمبر القادم، ستطال منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

من جهتها ردت الصين على الإجراء الأمريكي بإعلان فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة 16 مليار دولار تستوردها من الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية عن اللجنة الحكومية للرسوم الجمركية.

وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان أن بكين "تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالرد المضاد الضروري".

وأشارت إلى وجود "شبهات واضحة" بأن الرسوم الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكدت عزمها على تقديم شكوى بهذا الصدد إلى لجنة فض النزاعات في المنظمة.

ويأتي هذا التصعيد في اليوم الثاني من محادثات أمريكية صينية تجري في واشنطن سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

المصدر: "أ ف ب"