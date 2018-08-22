مصر توسع نشاطها في التنقيب عن البترول في الصحراء

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع رئيس شركة "أبيكس مصر"، مسألة العمل في منطقتي الامتياز اللتين فازت بهما الشركة للتنقيب عن البترول والغاز في الصحراء الغربية.

وقال الملا إن استراتيجية الوزارة هدفها تشجيع جذب الشركات العالمية واستثمار مناخ الاستقرار والاحتمالات البترولية الجيدة في مصر من أجل استكشاف الثروات، وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف رئيس شركة أبيكس أن الشراكة مع "بلو ووتر إنرجي" فنيا وماليا ستسهم في دعم نشاط الشركة في منطقتي الامتياز، خاصة أن شركة "بلو" لها خبرة متميزة في مجال الاستكشاف والإنتاج في منطقة بحر الشمال.

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وكان الوزير قد وقع ‏اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في ‏منطقتي سيناء وخليج السويس.

وجاءت الاتفاقيتين باستثمارات حوالي 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع، وكانت الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء "سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم" لتحسين إنتاجها في إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة في مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

المصدر: وكالات