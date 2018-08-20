مصر توقع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ‏اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في ‏منطقتي سيناء وخليج السويس.

وجاءت الاتفاقيات باستثمارات حوالي 65 مليون دولار، ‏بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع، حيث جاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء "سدر وعسل ‏ومطارمة وكريم" لتحسين إنتاجها في إطار خطط قطاع البترول الرامية ‏لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة في مجال البحث ‏والاستكشاف.‏

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وجاءت الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحاري ‏بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.‏

وأكد الوزير المصري أن الاستمرار ‏في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتي على قائمة استراتيجية وزارة ‏البترول باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة ‏إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.

المصدر: وكالات