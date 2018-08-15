البترول المصرية تتحدث عن أسرار دفينة في البلاد برا وبحرا

أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية طارق عبد العزيز، أن مياه وصحراء مصر لم تبح بعد بكل أسرارها البترولية والغازية، موضحا أن هذا ما يثبته إقبال الشركات على توقيع الاتفاقيات.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير البترول المصري طارق الملا، وقع 3 اتفاقيات بترولية بين هيئة البترول وشركات "إيغاز" و"إيني" الإيطالية و"إينا نافتا" الكرواتية و"بي بي" البريطانية، موضحا أن الحد الأدنى بها لاستثمارات البحث والاكتشاف 139 مليون دولار، بالإضافة إلى 55 مليون دولار منح توقيع لا ترد.

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وذكر أن الاتفاقيات الثلاث تتضمن حفر 15 بئرا جديدة في مدد زمنية محددة بمناطق برية وبحرية، مشيرا إلى استهداف الوزارة في استراتيجيتها للبترول، طرح مزايدات عالمية وتوقيع اتفاقيات جديدة لاكتشاف البترول وزيادة الإنتاج والاحتياطي.

وأوضح أن هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، طرحا 27 منطقة للبحث عن البترول والغاز في مزايدة عالمية، منها 16 منطقة في مياه البحر المتوسط ودلتا النيل طرحتها القابضة للغازات، بينما طرحت هيئة البترول 11 منطقة في خليج السويس والصحراء الغربية، لافتا إلى مد أجل التقديم بسبب الإقبال الكثيف، وسيليه تقييم العروض واتخاذ الإجراءات القانونية لصدور الاتفاقيات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية