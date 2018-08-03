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مصر بصدد بدء إنتاج الغاز من الحقل "9 ب" في المياه العميقة

مال وأعمال

مصر بصدد بدء إنتاج الغاز من الحقل
Reuters
حقل غاز
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أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أنه من المخطط بدء الإنتاج من أول بئرين للغاز الطبيعي بمشروع المرحلة (9ب) بالمياه العميقة في البحر المتوسط خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير في بيان له، اليوم الجمعة، أن حفر باقي الآبار في المشروع والبالغ عددها 8 آبار إنتاجية وبئران مستكشفتان، سينتهي في الربع الثالث من 2019، للوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى نحو 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يوميا.

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وبحسب الوزير فقد اكتمل حفر بئرين من المرحلة بواسطة جهاز الحفر الموجود في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط يمضي بوتيرة سريعة بالتعاون بين الوزارة والشركاء الأجانب في هذه المشروعات والتي ستساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي تدريجيا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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