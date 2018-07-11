مصر تنقب عن الغاز والبترول في مناطق جديدة

وقعت وزارة البترول المصرية 3 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما داخل منطقتين شمالي سيناء البحرية وخليج السويس.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، على أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة.

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وتخص الاتفاقية الأولى منطقة امتياز غرب جبل الزيت جنوبي خليج السويس مع شركتي جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وجي اتش بي البريطانية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة.

والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول داخل منطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس، والاتفاقية الثالثة مع هيئة البترول وشركة برينكو البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية.

وأشار الملا، إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن بلغت نحو 83 اتفاقية جديدة ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البترول والغاز الطبيعي، ويتم حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات 18 اتفاقية جديدة.

المصدر: وكالات