للمرة الثانية مصر تؤكد اكتشاف حقل غاز واعد شمالي سيناء

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصري حمدي عبد العزيز، أن الوزارة تسعى لتقليل الفجوة بين الاستهلاك المحلي وإنتاج الغاز.

وأضاف في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" المصرية، أنه سيتم البدء في عمليات الحفر والاستكشاف في حقل "نور" بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز خلال شهرين، متابعا أن هذا الحقل يقع في منطقة واعدة بمنطقة شمال سيناء البحرية.

وذكر أن لجنة الطاقة بمجلس النواب، قد وافقت أمس على تفويض وزير البترول للتعاقد على التنقيب عن الغاز في حقل "نور"، بالتعاون بين شركتي "إيني" الإيطالية و"ثروة" المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن إعلان أي نتائج مسبقة عن احتياطي الحقل إلا بعد بدء أعمال الاستكشاف.

وكانت شركة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، قد نفت صحة تقارير إعلامية ادعت بأنها عثرت مؤخرا على حقل غاز جديد كبير في مصر.

المصدر: الشروق