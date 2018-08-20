 
مباشر

موسكو تنتقد العقوبات الأمريكية المحتملة على "السيل الشمالي2"

مال وأعمال

موسكو تنتقد العقوبات الأمريكية المحتملة على
Nord Stream 2
موسكو تنتقد العقوبات الأمريكية المحتملة على "السيل الشمالي2"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko8t

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن المحاولات الرامية لعرقلة تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي2" تتعارض مع القواعد والمعايير التجارية.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بداية مباحثات بينهما بقصر ميزيبرغ الحكومي في برلين بوتين يشدد على أهمية "السيل الشمالي 2" لضمان أمن القارة الأوروبية في مجال الطاقة

وقال بيسكوف إن "محاولات التصدي لمشروع تجاري بحت تتعارض مع جميع قواعد وأنظمة التجارة وقواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل انتهاكا واضحا لمعاييرها، ولا يمكن تفسيرها بأي شيء".

وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها عن مشروع قانون أمريكي يتضمن فرض عقوبات على الشركات المشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع.

إقرأ المزيد
موسكو وبرلين تعتصمان بأنبوب الغاز

وأنبوب "السيل الشمالي2" سيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها.

ويلقى "السيل الشمالي2" معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا