بوتين يشدد على أهمية "السيل الشمالي 2" لضمان أمن القارة الأوروبية في مجال الطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "السيل الشمالي2" مشروع اقتصادي بحت لن يؤثر على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقال الرئيس بوتين إن روسيا تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعاون المتبادل المنفعة مع ألمانيا في المجالين السياسي والاقتصادي وغيرهما، خاصة في مجال الطاقة لاعتباره إحدى الأولويات.

وذكر بوتين بأن ألمانيا أحد أكبر مشتري موارد الطاقة الروسية، حيث يتزايد استهلاك الغاز الروسي باستمرار، مضيفا أن روسيا "وردت في عام 2017 نحو 53 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما غطى أكثر من 30% من حاجة سوق الغاز الألمانية".

وأشار بوتين إلى أن ألمانيا ليست سوقا لواردات المحروقات الروسية فحسب، بل حلقة عبور هامة في نقلها إلى الدول الأوروبية.

وشدد على أن روسيا، ومنذ بدء الاتحاد السوفيتي بإمداداته للغاز إلى غرب أوروبا، "كانت ولا تزال توفر الطاقة دون انقطاع وتقدم إسهاما كبيرا في ضمان أمن القارة الأوروبية بأكملها في مجال الطاقة".

كما لفت بوتين إلى أن بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في ألمانيا سيتيح "تحسين نظام إمدادات الغاز الأوروبي وتنويع مسارات الإمدادات وتقليص مخاطر المرور العابر، فضلا عن تلبية احتياجات الاقتصاد الأوروبي المتزايد في موارد الطاقة".

وأكد بوتين مجددا على الطابع الاقتصادي البحت لمشروع "السيل الشمالي 2"، مشيرا إلى أن تنفيذه لن يؤثر على استمرار إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا".

ميركل: يجب أن تبقى أوكرانيا دولة مرور للغاز الروسي إلى أوروبا

من جهتها شددت ميركل على ضرورة حفاظ أوكرانيا على دورها كدولة ترانزيت للغاز الروسي إلى أوروبا رغم تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2".

ومشروع "السيل الشمالي 2" يتضمن مد خطي أنابيب لنقل الغاز تبلغ طاقتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق. وتقدر تكلفته بـ9.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يدشن قبل نهاية عام 2019.

إقرأ المزيد

بوتين: مستعدون لمواصلة البحث عن حلول للأزمة الأوكرانية

وبشأن الأزمة الأوكرانية، فقد عبر بوتين عن أسفه لتأزم المفاوضات حول تسويتها، مؤكدا استعداد موسكو لمواصلة جهودها من أجل إيجاد حلول لها.

وقال بوتين: "نود أن نشدد على أنه لا يوجد بديل عن اتفاقات مينسك"، مؤكدا اهتمام روسيا بالعمل ضمن صيغة "رباعية النورماندي" ومجموعة الاتصال (الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية)، واستعدادها للتعاون مع بعثة المراقبة الأممية.

ميركل: على ألمانيا وروسيا مواصلة البحث عن حلول للأزمة في أوكرانيا

من جهتها قالت المستشارة الألمانية إن بلادها وروسيا تواصلان جهودهما لإيجاد حل للنزاع الأوكراني على أساس اتفاقات مينسك، معربة عن أملها بالتوصل إلى المصالحة في منطقة النزاع في دونباس جنوب شرق أوكرانيا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت ميركل أن المباحثات مع بوتين ستتطرق إلى "إمكانية تشكيل بعثة أممية يمكن أن تساهم في المصالحة".

المصدر: وكالات