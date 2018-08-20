تقرير يكشف ما حدث بعد إعلان أردوغان مقاطعة "iPhone"

أفاد تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن مبيعات عملاق الإلكترونيات الأمريكية "Apple" من هواتف "iPhone" في تركيا، لم تسجل أي انخفاض يذكر، بعد إعلان الرئيس التركي حملة مقاطعتها.

وذكر التقرير أن أسعار ومبيعات "iPhone" في تركيا لم تتغير في الآونة الأخيرة، ونقلت الوكالة عن مندوب مبيعات في أحد متاجر "Apple" بتركيا، اشترط عدم الكشف عن هويته "أن كل 3 من 10 عملاء لا يزالون مهتمين بشراء "iPhone"، بينما السبعة الآخرون يفضلون سامسونغ وشركات أخرى".

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وقال أمين صندوق في متجر "Apple" بتركيا إن أجهزة "iPhone" تستخدم في تركيا من مختلف شرائح المجتمع، حيث أن هناك أشخاصا على استعداد لإنفاق كل ما في جيبهم لشراء "iPhone" حتى يظهروا بمظهر لائق.

بدوره قال أحد العملاء إن دعوة أردوغان للتخلي عن السلع الإلكترونية الأمريكية عاطفية بشكل كبير، مشيرا إلى أهمية سوق الإلكترونيات بالنسبة للاقتصاد التركي، كما استبعد أن يتجه أصحاب المحلات في هذه السوق إلى إخلال توازنها.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن قبل أيام أن بلاده ستقاطع الأجهزة الإلكترونية الأمريكية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على منتجات الصلب والألومنيوم التركية.

وقال الرئيس التركي: "إذا كان لديهم "iPhone"، فإن هناك سامسونج في مناطق أخرى كما أن لدينا فيستل (شركة إلكترونيات تركية) هنا".

وجاء إعلان أردوغان هذا بعد هبوط الليرة الحاد بسبب العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين تركيين إثر قضية القس الأمريكي الموقوف في تركيا بتهم الإرهاب.

المصدر: "سبوتنيك"