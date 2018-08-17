أنقرة تتوعد واشنطن بتدابير جوابية

توعدت أنقرة واشنطن بالرد بالمثل على أي عقوبات أمريكية جديدة، في مؤشر على احتدام التوتر بين تركيا والولايات المتحدة في خضم المناوشات التجارية.

وقالت وزيرة التجارة والجمارك التركية روهصار بكجان، حسب وكالة "الأناضول": "رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكرارها".

#عاجل | وزيرة التجارة التركية: رددنا بالمثل على العقوبات الأمريكية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وسنواصل الرد بالمثل حال تكررها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 17, 2018

وجاء التصريح التركي بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، بالتضييق على تركيا ما لم تفرج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الموقوف في تركيا، متهما أنقرة باستغلال الولايات المتحدة لسنوات عديدة.

بدوره، صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، بأن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي، حيث قال: "لدينا المزيد الذي نخطط للقيام به إن لم يفرجوا عنه سريعا".

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وشهدت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة توترا شديدا، حيث قامت واشنطن بفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس برانسون، الموقوف في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين إلى 50% و20% تباعا، وردت أنقرة على هذا الإجراء بفرض رسوم إضافية على مجموعة بضائع تستوردها من الولايات المتحدة، ومنها السيارات ومستحضرات التجميل.

المصدر: وكالات