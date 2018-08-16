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أنقرة تشكو واشنطن للتجارة العالمية على رسوم ترامب

مال وأعمال

أنقرة تشكو واشنطن للتجارة العالمية على رسوم ترامب
Reuters
أنقرة تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية ضد رسوم ترامب
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اشتكت تركيا الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وطالبت ببحث المنظمة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم التركية.

وأشارت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية إلى أن أنقرة فرضت أمس الأربعاء، رسوما قيمتها 533 مليون دولار على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة، وذلك ردا على رسوم واشنطن.

ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، فإن مطالبة البلد العضو بالتشاور مع دولة عضو في المنظمة، يعد الخطوة الأولى في النزاع التجاري، قبل اللجوء إلى دعوى قضائية ترفع لمنظمة التجارة.

المصدر: "الأناضول"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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