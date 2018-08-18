ردا على تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا.. أردوغان: سنتصدى لمن يتآمرون على اقتصادنا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتصدي لمن يتآمرون على اقتصاد بلاده، عقب تخفيض وكالتين للتصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة تقترب أكثر من العالية المخاطر وسط أزمة مالية.

وقال أردوغان أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "اليوم يسعى بعض الناس لتهديدنا عبر الاقتصاد ومعدلات الفائدة وسعر الصرف والاستثمار والتضخم.. لهؤلاء نقول، رأينا تآمركم ونحن نتحداكم".

وأضاف: "لم ولن نستسلم لمن يتصنعون أنهم شركاء استراتيجيون بينما هم يجعلوننا هدفا استراتيجيا لهم"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وفقدت الليرة التركية ثلاثة بالمئة من قيمتها الجمعة بعد أن رفضت محكمة تركية الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون وبعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تقف "مكتوفة الأيدي".

وأصبحت قضية برانسون، القس المنحدر من ولاية نورث كارولاينا، والذي عاش في تركيا 20 عاما، أحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وأنقرة، وكانت سببا في تفاقم أزمتها المالية.

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وخفضت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة تقترب أكثر من التصنيف المرتفع المخاطر.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تقلبات حادة في الليرة وتوقعت ركودا العام المقبل، كما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني درجة واحدة إلى +‭‭B‬‬ من -‭‭BB‬‬، وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40 بالمئة من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري.

المصدر: رويترز