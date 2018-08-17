وكالات تصنيف ائتماني دولية تخفض تصنيفها للدين السيادي التركي

خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" اليوم الجمعة التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية إلى درجة واحدة، (من "BB-" إلى "B+")، فيما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3.

وتوقعت الوكالة ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 22%، وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2019.

وفقدت العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ما أثار مخاوف بين المستثمرين في الأسواق الناشئة.

علاوة على ذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا بعد قرار الولايات المتحدة مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والصلب بسبب رفض أنقرة الإفراج عن القس الأمريكي آندرو برانسون المحتجز لديها بتهم تتعلق الإرهاب.

وخفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لتركيا إلى BA3 من BA2 وغيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية.

المصدر: وكالات