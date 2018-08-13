إقبال كبير على اقتناء ورقة "بنكنوت" قيمتها صفر يورو تحمل صورة كارل ماركس

فوجئت شركة تسويق تذكارات، بالإقبال الكبير في جميع أنحاء العالم، على شراء أكثر من 100 ألف ورقة نقود تذكارية، من فئة صفر يورو تحمل صورة كارل ماركس، وفقا لمحطة SWR التلفزيونية.

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وأصدرت شركة تعمل في مجال التسويق السياحي في مدينة ترير الألمانية، مسقط رأس المفكر الشيوعي ومؤلف كتاب " رأس المال"، في مارس الماضي، بنكنوت تذكاري بعملة اليورو يحمل صورة الفيلسوف كارل ماركس، تكريماً للذكرى المئوية الثانية لميلاد هذا العالم الاقتصادي والفيلسوف الألماني الذي يحتفل بها في 5 مايو من كل عام، وقد تم بيع أول إصدار طبع منه خمسة آلاف نسخة في أقل من شهر.

وقال هانز-ألبرت بيكر، ممثل شركة الهدايا التذكارية :"الطلب مرتفع جدا على البنكنوت بصور ماركس، ولم يتوقع أحد أن تصبح هذه الورقة النقدية التي تساوي صفر يورو شعبية للغاية".

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وكشف بيكر، أنه تم إرسال أوراق البنكنوت التذكارية التي تحمل صورة ماركس إلى أكثر من 40 دولة، وقد بيعت جميعها على الفور، وهي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، حيث تم إرسال من 25 إلى 30 ألف نسخة. وأضاف قائلا: أن بعض المشترين طلبوا 100 نسخة دفعة واحدة، على سبيل المثال، لتوزيعها كهدايا.

ويقول موقع الشركة على شبكة الإنترنت، إن البنكنوت الأرجواني اللون يبدو وكأنه ورقة مالية حقيقية، إذ تمت طباعته على ورق مشابه لذلك الذي تطبع عليه اليورو، وهو محمي من التزوير، وله أيضًا علامة مائية، وصورة ثلاثية الأبعاد، ورقم تسلسلي فردي، وعناصر حماية أخرى.

المصدر: نوفوستي