عملة "كارل ماركس" بقيمة صفر يورو وتباع بـ 3 يورو!

لم يكن يدور في خلد الفيلسوف والاقتصادي الألماني الشهير كارل ماركس، مؤسس الشيوعية، أن نظريته عن القيمة المضافة سوف تتحقق على هذا النحو في عملته التذكارية التي أصدرتها ألمانيا مؤخرا.

حيث أصدرت ألمانيا أوراقا نقدية تذكارية بقيمة صفر يورو، تحمل صورة ماركس عشية حلول الذكرى الـ 200 لميلاده.

وتعد هذه الطبعة الثانية من الأوراق التذكارية، مع العلم أن الأولى صدرت في مارس الماضي، وبيعت جميعا خلال شهر واحد، مقابل 3 يورو للورقة الواحدة.

إقرأ المزيد

ويقضي المشروع الألماني أيضا بإصدار أوراق نقدية أخرى بقيمة صفر يورو، تخليدا لذكرى شخصيات بارزة أخرى.

يذكر أن الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني البارز، كارل ماركس (1818-1883) طرح نظرية انتقال البشرية إلى نظام اجتماعي جديد، وهو النظام الشيوعي الذي يقضي بالتخلي عن النقود وتطبيق مبدأ "من كل بقدر استطاعته، ولكل قدر ما يحتاج".

وقد حاولت بعض الدول، بما فيها الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا وكوريا الشمالية، تطبيق النظرية الماركسية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف