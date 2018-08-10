 
مباشر

المركزي الروسي يعلق على تراجع العملة الروسية

مال وأعمال

المركزي الروسي يعلق على تراجع العملة الروسية
Sputnik
رئيسة البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيؤلينا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmss

اعتبر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن تراجع العملة الروسية خلال اليومين الماضيين بسبب العقوبات الأمريكية، يعد رد فعل طبيعيا للسوق.

إقرأ المزيد
نائب روسي: العقوبات الأمريكية ستحفز قطاع الصناعة الروسي نائب روسي: العقوبات الأمريكية ستحفز قطاع الصناعة الروسي

وأكد المركزي الروسي توفر الأدوات اللازمة لديه لدرء أي تهديد يشكل خطرا على الاستقرار المالي في البلاد، مضيفا أن فترات مماثلة من قبل شهدت تقلبات أشد للروبل، لكن تبين أنها كانت قصيرة الأجل.

وانخفضت العملة الروسية بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينيتش، حيث سجلت 66.89 روبل لكل دولار، فيما هبطت مقابل العملة الأوروبية إلى 76.64 روبل لكل يورو.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل "MICEX" بنسبة 0.55% إلى 2296.98 نقطة، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار "RTS" بنسبة 1.42% إلى 1081.76 نقطة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. 4 قتلى على الأقل في إطلاق نار شمال شرق كندا