المركزي الروسي يعلق على تراجع العملة الروسية

اعتبر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن تراجع العملة الروسية خلال اليومين الماضيين بسبب العقوبات الأمريكية، يعد رد فعل طبيعيا للسوق.

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وأكد المركزي الروسي توفر الأدوات اللازمة لديه لدرء أي تهديد يشكل خطرا على الاستقرار المالي في البلاد، مضيفا أن فترات مماثلة من قبل شهدت تقلبات أشد للروبل، لكن تبين أنها كانت قصيرة الأجل.

وانخفضت العملة الروسية بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينيتش، حيث سجلت 66.89 روبل لكل دولار، فيما هبطت مقابل العملة الأوروبية إلى 76.64 روبل لكل يورو.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل "MICEX" بنسبة 0.55% إلى 2296.98 نقطة، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار "RTS" بنسبة 1.42% إلى 1081.76 نقطة.

المصدر: وكالات