نائب روسي: العقوبات الأمريكية ستحفز قطاع الصناعة الروسي

يرى النائب الروسي في "الدوما"، فلاديمير جوتنف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستحفز قطاع الصناعة الروسي على تعويض البضائع الأمريكية بأخرى روسية الصنع.

كما توقع النائب، والذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة "الدوما" لشؤون التشريعات في قطاع الصناعات الدفاعية، أن تتسبب العقوبات الجديدة "ببعض المضايقات"، لكنها ستحفز الشركات على إحلال الواردات.

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بدوره اعتبر المدير العام لموقع "أفيابورت"، المتخصص في مجال الطيران، أوليغ بانتيلييف، أن العقوبات الأمريكية المحتملة على شركة الطيران الروسية "أيرفلوت" تعد انتهاكا لقوانين النقل المبرمة بين الدول.

وأضاف أن هذه الخطوة مسيسة وتهدف الولايات المتحدة من خلالها إلى الضغط على روسيا، مؤكدا أن منع "أيرفلوت" من تنفيذ رحلات طيران إلى المدن الأمريكية سيضر بالمسافرين، كون "أيرفلوت" هي الشركة الوحيدة، التي تنفذ رحلات مباشرة بين البلدين، بعد تخلي شركات الطيران الأمريكية عن تنفيذ رحلات بين روسيا والولايات المتحدة.

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وأعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على موسكو على شكل حزمتين، بسبب تورط روسيا المزعوم في تسميم ضابط المخابرات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري (بريطانيا) بمادة كيميائية مشلة للأعصاب.

وتتضمن الحزمة الأولى من العقوبات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس، حظر توريد الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى روسيا، على أن تطبق الحزمة الثانية بعد 3 أشهر من دخول الحزمة الأولى حيز التنفيذ، وفي حال عدم تقديم روسيا لضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.

وستشمل الحزمة الثانية من العقوبات خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات الناقلة الروسية "أيرفلوت" إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.

المصدر: "نوفوستي"