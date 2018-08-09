زاخاروفا: نعمل على وضع إجراءات ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستعمل على وضع إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة ضدها على خلفية قضية سالزبوري.

وأشارت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي المزعوم، الذي يقال إنه استهدف 4 مارس الماضي بسالزبوري البريطانية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية، سيرغي سكريبال، لا أساس لها من الصحة لا سيما أن السلطات الروسية أتلفت ترساناتها للأسلحة الكيميائية على خلاف الولايات المتحدة.

واعتبرت زاخاروفا أن "الاتهامات المنسوبة، إلى روسيا، علما بهذا الأمر، باطلة ومتجنية"، مشددة على أن "الجانب الروسي حذر مرارا من أن استخدام لغة القوة والإنذار في التعامل معها أمر غير مجد ولا آفاق له".

وأكدت زاخاروفا: "أن الجانب الروسي سيعمل على وضع إجراءات جوابية على الخطوة غير الودية الجديدة التي اتخذتها واشنطن".

ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في هذا السياق إلى أن "تأكيد الإدارة الأمريكية استعداداها لمواصلة الجهود الرامية لتحسين العلاقات مع روسيا على خلفية هذه التطورات تبدو عجيبة وتمثل نفاقا سافرا".

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الخميس أنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على الجانب الروسي يوم 22 أغسطس على خلفية قضية سالزبوري تشمل حزمتها الأولى حظرا على تصدير بعض البضائع الأمريكية إلى روسيا.

المصدر: وكالات