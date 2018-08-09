مصر توقع اتفاقية غاز جديدة مع الأردن

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي في أول زيارة لها لمصر.

وشملت الجلسة بحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي بين البلدين، فضلا عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية.

وتم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على اتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين، والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

إقرأ المزيد

ومن جانب آخر شملت جلسة المباحثات التنسيق بين الجانبين في مجال أنشطة الثروة المعدنية خاصة في مجال تنظيم وتوسيع استخدام الفوسفات بتصنيعه وتصديره لتجنب التنافس الذي يضر بأسعار تصدير فوسفات البلدين.

المصدر: وكالات