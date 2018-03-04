خبير: مصر ستمد الأردن بـ250 مليون قدم مكعبة غاز يوميا

أكد استاذ هندسة التعدين والطاقة جمال القليوبي، أن مصر أعدت خطة لتوصيل الغاز إلى مدينتي الطور والعقبة، موضحا أنه مخطط أن يصل الغاز إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد.

وأشار القليوبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "ما وراء الحدث"، والذي يذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن شركة "فجر" المصرية ستتولى إيصال الغاز إلى مدينة الطور.

وأضاف، بأن "مصر ستدعم الدولة الأردنية بـ 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميا".

وتابع، أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، عازمة على توصيل الغاز إلى كل المنازل على مستوى مصر.

المصدر: مواقع مصرية