مصر تنقب عن البترول في خليج السويس

وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقا نفطيا جديدا للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي البريطانية.

وتهدف الاتفاقية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في منطقة شمال شرق خليج السويس باستثمارات حوالي 46 مليون دولار وتوقيع 4 مليون دولار لحفر 3 آبار.

وأكد وزير البترول المصري طارق الملا أن الاتفاقية الجديدة هي إحدى ثمار المزايدة العالمية للبحث عن البترول واستغلاله التي طرحتها هيئة البترول عام 2016.

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وأشار إلى أن منطقة خليج السويس لازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار في ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة في كافة قطاعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها في مصر منذ 2014 وحتى الآن إلى 88 اتفاقية جديدة، وجار حاليا العمل على الإنتهاء من إجراءات استصدار 13 اتفاقية جديدة.

المصدر: وكالات