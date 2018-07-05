مصر تكشف عن مساع لربط حقل غاز أوروبي بشبكتها

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الخميس، عن مناقشات حاليا مع قبرص والاتحاد الأوروبى لربط حقل أفروديت للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط بالشبكة المصرية.

وأضاف الملا في مؤتمر صحفي:"إننا بالفعل اتفقنا مع قبرص على تخصيص إنتاج الحقل لمصر"، متوقعا تحقيق تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة بشأن الحقل.

وذكر أن بيع شركة إينى الإيطالية، جزء من حصتها في حقل ظهر المصري أمر مرحب به وهذه تشكيلة جيدة وتعطي سمعة طيبة بأن مصر أصبحت محط أنظار العالم.

وأوضح الوزير المصري، أن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية، وستبدأ في تلبيتها نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات