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سوريا.. الرواتب تزيد والأسعار تنخفض

مال وأعمال

سوريا.. الرواتب تزيد والأسعار تنخفض
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أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري أن زيادة رواتب الموظفين ستتم قريبا، مشيرا إلى انخفاض تدريجي قريب في الأسعار.

ولفت الوزير عبدالله الغربي في حوار أجرته معه "صحيفة تشرين"، إلى أن جميع السلع ستنخفض تدريجيا وخاصة مع عودة الطرقات الرئيسية بين المحافظات إلى الخدمة وكسر سياسة الاحتكار مبينا أن هذا الأمر يحتاج لبعض الوقت حتى يلمس المواطن نتائجه، فضلا عن حل مشكلة غلاء الملابس فور تشغيل كل المعامل بعد 4 أشهر.

وأوضح الغربي أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن هو الهم الأكبر للحكومة، حيث تسعى بصورة مستمرة لإيجاد آليات تضمن زيادة الرواتب بصورة منطقية وحقيقية ويشعر بها المواطن.

وبين وزير التجارة الداخلية السوري أن زيادة الرواتب ستحصل حتما ولن تفرغ من مضمونها، في ظل اتخاذ الآليات المطلوبة لذلك، وخاصة لجهة ضبط السوق.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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