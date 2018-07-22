إيران تنفي توقفها عن تزويد العراق بالكهرباء

نفى سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي، إيقاف بلاده تصدير الكهرباء للعراق، وإنما يتم قطعها في ساعات معينة، كما يتم تزويد العراق بالطاقة في الليل بشكل مستمر.

وقال مسجدي في حديث لموقع "الوقت": "إيران تصدر كمية محددة من الكهرباء إلى العراق، وفي الفصول التي تحتاج فيها المحافظات الإيرانية إلى استهلاك مقدار كبير من الكهرباء، فإنه من الطبيعي أن تخفض من صادراتها تماشيا مع الاستهلاك المحلي".

وأشار السفير الإيراني إلى أن خفض التصدير لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بقضية ديون بغداد لطهران، مؤكدا أن المسألة أثيرت في الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، وجرى الاتفاق على أن إيران ستستمر في تصدير الكهرباء، وتقوم بخفض معدلات التصدير عندما يزداد الاستهلاك الداخلي.

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وفيما يتعلق بديون العراق تجاه إيران، أوضح مسجدي، أن حكومة العراق تقوم بسداد ديونها في إطار جدول زمني جرى الاتفاق عليه مسبقا، وعلى الرغم من وجود بعض العقبات التي تسببت في تأجيل الدفع، إلا أنها ملتزمة بذلك.

وأفاد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في وقت سابق، بأن وقف توريد الكهرباء للعراق جاء بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، ولمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.

المصدر: فارس نيوز