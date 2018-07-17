إيران توضح سبب توقف تزويد العراق بالكهرباء

أفاد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، بأن وقف توريد الكهرباء للعراق جاء بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، ولمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.

وقال الوزير، خلال حفل توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الكهرباء والاتصالات الإيرانيتين اليوم الثلاثاء: "كل عقد أو اتفاقية لتبادل الطاقة، له إطار زمني وشروط، منها أن الدولة المصدرة عندما تكون بحاجة شديدة للكهرباء، عليها أولا تغطية احتياجاتها الداخلية".

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وأضاف أن العراق بحاجة كبيرة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف،حيث يتم توفير جزء منه من إيران، مشيرا إلى أن وزير الطاقة العراقي زار إيران منذ أيام، واطلع على واقع الكهرباء في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها الطاقة الكهربائية.

وساهم توقف توريد الكهرباء من إيران، في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن محافظات في جنوب العراق، ما يعد أحد أسباب انطلاق الاحتجاجات.

ويستورد العراق الكهرباء من إيران، لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تعرضت البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال، جراء عقود من الحروب والحصار.

المصدر: وكالات