العبادي يوعز لوزير الكهرباء والتخطيط بالتوجه إلى السعودية

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كلف وزيري الكهرباء والتخطيط بالتوجه إلى السعودية الأسبوع الجاري لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز" اليوم، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، ووزير التخطيط، سلمان الجميلي، بالتوجه للسعودية هذا الأسبوع لتوقيع مذكرة تعاون بمجال الطاقة".

وكان وزير الكهرباء العراقي قد أفاد، في وقت سابق، بأن بلاده أخفقت في إقناع إيران، باستئناف تزويدها بالطاقة الكهربائية، بعد قطعها نتيجة تراكم الديون على بغداد.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العديد من مناطق ومحافظات العراق تظاهرات، لاسيما في المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها الطاقة الكهربائية.

وساهم قطع الخط الإيراني، في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن محافظات في جنوب العراق، ما يعد أحد أسباب انطلاق الاحتجاجات.

ويستورد العراق الكهرباء من إيران، لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تعرضت البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال، جراء عقود من الحروب والحصار.

ووفقا لأرقام رسمية فإن العراق ينتج 15.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط، لتلبية احتياجات البلاد.

المصدر: وكالات