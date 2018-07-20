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وزير الطاقة الروسي ينتقد العقوبات الأمريكية المحتملة على "السيل الشمالي2"

مال وأعمال

وزير الطاقة الروسي ينتقد العقوبات الأمريكية المحتملة على
Reuters
وزير الطاقة الروسي ينتقد عقوبات أمريكية محتملة على "السيل الشمالي2"
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وصف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مشروع القانون الأمريكي بشأن فرض عقوبات على "السيل الشمالي2" بغير العقلاني والذي يتعارض مع قواعد السوق والمنافسة الشريفة.

وتأتي هذه التصريحات بعدما قدم السيناتور الجمهوري، جون بارازو، إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على هذا المشروع، الذي يهدف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق.

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ويرى بارازو أن على "ألمانيا ودولا أخرى تقليص كميات الغاز، التي تشتريها من روسيا، وليس زيادتها"، وقال: "عندما تسمح دولة واحدة لدولة انتهازية مثل روسيا بأن يكون لها تأثير كبير على أمن الطاقة لديها، فهناك مشكلة".

وزعم السيناتور أن "موسكو تستخدم الغاز كأداة للضغط السياسي على أوروبا"، مشيرا إلى "العقوبات ستمكن دول الناتو من تجنب التلاعب من قبل روسيا".

وتسعى واشنطن لترهيب الدول الأوروبية من المشروع "السيل الشمالي2"، رغم أنه يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن فشل الغاز الأمريكي في منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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