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ترامب يحذر الاتحاد الأوروبي من استغلال بلاده

مال وأعمال

ترامب يحذر الاتحاد الأوروبي من استغلال بلاده
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بعد فرضه عقوبات على مجموعة "غوغل" الأمريكية، وقال: "استغلالكم لنا لن يستمر طويلا".

وكتب ترامب على تويتر: "لقد قلت لكم ذلك! الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، على "غوغل" إحدى أكبر شركاتنا. لقد استغلوا الولايات المتحدة فعلا، لكن ذلك لن يستمر طويلا".

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية الأربعاء الماضي على العملاق "غوغل" قدرها 5 مليارات دولار، بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.

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وقالت المفوضية إن "غوغل" استغلت موقعها المهيمن في نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، لتكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصا محركها للبحث على الإنترنت.

المصدر: "نوفوستي"

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