المفوضية الأوروبية تضرب "غوغل" بـ5 مليارات دولار

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، غرامة قاسية قدرها 4.3 مليار يورو (حوالي 5 مليارات دولار) على مجموعة "غوغل" الأمريكية، بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد.

وترى المفوضية أن المجموعة الأمريكية استغلت موقعها المهيمن في نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها، وخصوصا محركها للبحث على الإنترنت.

“Google has used Android as a vehicle to cement the dominance of its search engine. These practices have denied rivals the chance to innovate and compete on the merits. We have fined Google €4.34 billion for breaching EU antitrust rules.” @vestagerhttps://t.co/ftSJnGQ6rG — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 18, 2018

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يتوجب على "غوغل" جعل المنافسة أكثر إنصافا، والسماح للاعبين الصغار في السوق بالربح.

وبذلك حطمت "غوغل"، رقمها القياسي السابق للعقوبات، الذي سجلته في منتصف العام الماضي، والذي كان 2.45 مليار يورو. ومن المتوقع أن تؤثر العقوبة الجديدة بشكل كبير على أداء الشركة المالي خلال العام الجاري.

وحققت المجموعة في 2017 إيرادات بلغت 110 مليارات دولار، وبصافي أرباح بلغ 12.7 مليار دولار، أي بزيادة في الأرباح نسبتها 23% عن عام 2016.

المصدر: وكالات