 
مباشر

مصدر يتحدث عن سبب تأجيل زيارة وفد عراقي إلى السعودية

مال وأعمال

مصدر يتحدث عن سبب تأجيل زيارة وفد عراقي إلى السعودية
Reuters
مصدر يتحدث عن سبب تأجيل زيارة وفد عراقي إلى السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj5r

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، ووزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، للسعودية إلى إشعار آخر.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز"، إنه "تم تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية إلى إشعار آخر". وعزا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، سبب تأجيل الزيارة إلى "عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة".

إقرأ المزيد
العبادي يوعز لوزير الكهرباء والتخطيط للتوجه إلى السعودية العبادي يوعز لوزير الكهرباء والتخطيط بالتوجه إلى السعودية

وكشفت مصادر مطلع الأسبوع الجاري عن أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كلف وزيري الكهرباء والتخطيط بالتوجه للسعودية الأسبوع الجاري لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة.

وجاء ذلك بعدما قطعت إيران الكهرباء عن العراق لتراكم الديون، حيث أن العراق يستورد الكهرباء من إيران، لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد.

ووفقا لأرقام رسمية فإن العراق ينتج 15.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط، لتلبية احتياجات البلاد.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا