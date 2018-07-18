مصدر يتحدث عن سبب تأجيل زيارة وفد عراقي إلى السعودية

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن تأجيل زيارة وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، ووزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، للسعودية إلى إشعار آخر.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته "السومرية نيوز"، إنه "تم تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية إلى إشعار آخر". وعزا المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، سبب تأجيل الزيارة إلى "عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة".

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وكشفت مصادر مطلع الأسبوع الجاري عن أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كلف وزيري الكهرباء والتخطيط بالتوجه للسعودية الأسبوع الجاري لتوقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة.

وجاء ذلك بعدما قطعت إيران الكهرباء عن العراق لتراكم الديون، حيث أن العراق يستورد الكهرباء من إيران، لتغطية جزء من نقص الطاقة في البلاد.

ووفقا لأرقام رسمية فإن العراق ينتج 15.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، فيما يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط، لتلبية احتياجات البلاد.

المصدر: وكالات