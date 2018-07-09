بكين تهيب بإعلامها تفادي انتقاد ترامب درءا للمهاترات

وجهت السلطات الصينية بعض وسائل الإعلام الحكومية إلى النقد المعتدل وعدم استخدام "لهجة عدائية" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليومية الصينة عن مصدرها قوله: "طلبوا منا (الحكومة) عدم استخدام عبارات عدوانية أو كلمات جارحة بحق ترامب".

وأشار المصدر إلى أن السلطات عزت طلبها إلى الحد من تحويل الوضع القائم بين البلدين إلى "حرب إهانات متبادلة".

فيما نفى مصدران آخران يعملان بدورهما في وسائل إعلام حكومية للصحيفة، تلقيهما أي تعليمات من السلطات المختصة في البلاد حول كيفية تغطية الحرب التجارية واللغة المقبولة في المواد المتعلقة بترامب.

الصحيفة الصينية أشارت إلى أنه حتى مع الوضع القائم في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرضهما رسوما تجارية متبادلة على وارداتهما، إلا أنهما فضلتا الامتناع عن توجيه "الشتائم والنقد المباشر" المتبادل.

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جدير بالذكر أن الصين كانت قد فرضت الجمعة الماضي رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة، بعد تطبيق واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية.

وتبلغ الرسوم الصينية 25% وتطال 818 صنفا بينها السيارات ومكونات الطائرات والأقراص الصلبة.

المصدر: نوفوستي