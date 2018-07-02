بعد الإمارات.. كوريا الجنوبية تسعى للفوز بعقود السعودية النووية

قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مزيد من الدعم لكي تفوز شركاتها بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية في السعودية، التي تخطط لبناء 16 مفاعلا على مدى فترة تمتد ما بين 20 - 25 عاما.

وعقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اجتماع "مجلس استراتيجية تصدير المحطات النووية" المشترك بين القطاعين العام والخاص للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية في السعودية بمشاركة الشركات ذات الصلة مثل شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والبناء.

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وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، بايك أون كيو، إنه من المتوقع أن تكون المنافسة بين الدول الخمس على الفوز بعقد لإنشاء محطة نووية سعودية، أكثر ضراوة، موضحا أن الحكومة ستبذل قصارى الجهد لكي يصبح المشروع النووي السعودي قفزة ثانية لتصدير المحطات النووية الكورية الجنوبية.

وتمت مناقشة استراتيجية الفوز بالعقد وخطة تقديم الدعم الحكومي بعد إدراج كوريا الجنوبية ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي.

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وكانت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة قد أخطرت في يوم 30 يونيو الماضي شركة كوريا للطاقة الكهربائية بإدراج 5 دول بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي.

يشار إلى أن مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية "كيبكو" تبني محطة "براكة"، وهي محطة كهروذرية في الإمارات لإنتاج الطاقة النووية، وتبلغ تكاليف بناء المحطة نحو 24.4 مليار دولار، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم، وستكون الأولى في العالم العربي، وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في المحطة التي تضم أربعة مفاعلات 5600 ميغاواط.

المصدر: وكالات