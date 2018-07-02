تشغيل محطة "براكة" الإماراتية مرهون بنتيجة مراجعات جديدة للمشروع

أفادت الجهة المنظمة لقطاع الطاقة النووية في الإمارات بأن بدء تشغيل مفاعل أول محطة نووية في الإمارات "براكة" مرهون بنتيجة مراجعات جديدة للمشروع، وذلك بعد تأجيله بالفعل.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأحد أن فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة أنهى المرحلة الثالثة من مراجعة المشروع النووي الإماراتي، وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.

وقال رئيس فريق وكالة الطاقة الذرية، ميلو كوفاتشيف، إن الفريق تقدم بتسع توصيات وسبعة مقترحات لكي تنفذها الإمارات، مشيرا إلى أن الوكالة تعتزم إرسال تقرير الموافقة النهائي للإمارات في سبتمبر هذا العام.

إقرأ المزيد

وسترسل الوكالة مسودة التقرير للإمارات في الـ20 من الشهر الجاري، وعلى الإمارات أن ترد في غضون شهر.

من جهته قال نائب المدير العام للعمليات بالهيئة الإماراتية الاتحادية للرقابة النووية، راؤول عوض، ردا على سؤال بشأن مدى ثقته بالالتزام بموعد أواخر 2019 - أوائل 2020، إنه تجري مراجعة ترخيص المشغل لضمان الوفاء بجميع معايير السلامة والاشتراطات التنظيمية.

وصرح للصحفيين: "لا نعطي أولوية للجدول الزمني على حساب الجودة، أو للجاهزية على حساب السلامة، حين يكون جاهزا سنصدر الرخصة".

وتبلغ تكاليف بناء محطة "براكة" للطاقة الكهرذرية 24.4 مليار دولار، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم، وستكون الأولى في العالم العربي، وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في المحطة التي تضم أربعة مفاعلات 5600 ميغاواط.

وتبني مؤسسة الطاقة الكهربائية الكورية "كيبكو" المفاعلات الأربعة للمحطة في آن واحد. وفي مايو، قال مشغل المحطة إن المفاعل الأول سيبدأ العمل بين نهاية 2019 ومطلع 2020.

المصدر: وكالات