موسكو تطالب واشنطن بعدم تسييس "السيل الشمالي-2"

طالبت موسكو واشنطن بعدم إقحام السياسة في تنفيذ مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"، والنظر إليه من منظور تجاري بحت.

وقال نوفاك للصحفيين عقب اجتماعات عقدها في واشنطن مع وزيري الخزانة والطاقة الأمريكيين، إنه أكد للأمريكيين أن "السيل الشمالي-2" تجاري بحت ومجد من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأوروبا، ويصب في مصلحة مستهلكي الغاز هناك، ويضمن توفير احتياجات الدول الأوروبية من موارد طاقة صديقة للبيئة.

إقرأ المزيد

وأضاف نوفاك أن تنفيذ مشروع كهذا يجب أن يتم على أساس اقتصادي، دون إجراء تقييمات سياسية لهذا المشروع، الهادف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق دون المرور بأراضي بلدان الترانزيت.

كما أشار الوزير إلى أنه بحث مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مسألة العقوبات الأمريكية التي فرضت على روسيا في الأشهر الماضية، وتهدف لمنع الشركات من الاشتراك في مشاريع الطاقة الروسية.

وتعارض واشنطن انطلاقا من اعتبارات جيوسياسية تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، وتحاول عرقلة تنفيذه، ويشير الكثير من الخبراء إلى أن واشنطن تسعى بذلك لإعطاء ميزة تنافسية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي