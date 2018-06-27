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الدنمارك تلمح لاحتمال تعطيلها "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

الدنمارك تلمح لاحتمال تعطيلها
Sputnik
الدنمارك تلمح لاحتمال تعطيلها "السيل الشمالي-2"
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ألمحت الدنمارك لاحتمال عرقلة مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي2"، رغم حصول المشروع الذي يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى غربي أوروبا على التراخيص اللازمة من السويد وألمانيا وفنلندا.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، إن بلاده من الممكن أن تصدر قانونا يمنح الأساس القانوني لإعاقة أو تأجيل تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2".

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وأضاف أن مسألة تنفيذ المشروع يجب أن تطرح للمناقشة على مستوى أوروبا ككل.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق دون المرور بأراضي بلدان الترانزيت، وسيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1".

وسيتجاوز طول الأنبوب الجديد 1200 كيلومتر، وسيمر عبر المناطق الاقتصادية الحصرية والمياه الإقليمية لخمس دول هي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا، وحصل على التراخيص اللازمة من جميع الدول باستثناء الدنمارك.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في نهاية 2019، وتشارك فيه عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها، في ظل كلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات يورو.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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