السويد تعطي الضوء الأخضر للـ"السيل الشمالي-2"

أعلنت السويد موافقتها على مد خط أنابيب "السيل الشمالي -2" عبر مياهها، حسب بيان نشرته شركة "نورد ستريم 2" المسؤولة عن بناء وإدارة هذا المشروع لضخ الغاز الروسي إلى شمالي أوروبا.

وذكرت "نورد ستريم-2" في بيان صادر عنها اليوم الخميس أن "التحضيرات للشروع في تنفيذ المشروع ستنطلق خلال الأشهر القادمة".

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وكان مشروع "السيل الشمالي-2" قد حصل على التراخيص الكاملة من ألمانيا وفنلندا، فيما يهدف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع البلطيق دون المرور بأراضي بلدان الترانزيت وذلك بموازاة خط "السيل الشمالي-1" الذي أخرجت به روسيا أوكرانيا من خططها لضخ الغاز إلى أوروبا.

وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها، في ظل كلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي