انخفاض البطالة في روسيا إلى 4.7%

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للإحصاء "روس ستات"، أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في روسيا قد انخفض في مايو من العام الجاري بنسبة 2.8% قياسا بأبريل الذي سبقه.

وقالت الهيئة في تقريرها عن الوضع الاقتصادي في روسيا إن عدد العاطلين بلغ حتى مايو 3 ملايين و608 آلاف شخص، وهو 4.7% من السكان الفعالين اقتصاديا.

وأضافت الهيئة أن نسبة البطالة كانت في أبريل، 4.9% وفي شهري فبراير ومارس بلغت 5.0%

وخلال 5 أشهر قبل ذلك، كانت تزداد باستمرار، ففي ديسمبر ونوفمبر وأكتوبر من 2017 كانت عند حدود 5.1%، وفي يناير من العام الجاري بلغت 5.2%.

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وأشار التقرير إلى أن، نسبة البطالة كانت منخفضة بشكل قياسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبقيت حتى أغسطس من العام الماضي عند 4.9%.

وفي أبريل من هذا العام، اقترحت وزارة العمل الروسية، رفع الحد الأقصى لقيمة إعانة البطالة حتى يعادل قيمة الحد الأدنى من المعيشة للسكان القادرين على العمل.

المصدر: news.mail.ru

ادوارد سافين