وزير المالية الروسي متفائل بعودة الروبل إلى قيمته السابقة

أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن ثقته بعودة العملة الوطنية "الروبل" إلى قيمتها السابقة، إذا لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

وأضاف سيلوانوف قائلا: "يظهر الوضع الحالي لسوق العملات أن سعر صرف الروبل قد تحسن، وأصبح في وضع أكثر استقرارا وتوازنا، وأنا واثق من أن الروبل سيعود لقيمته السابقة (قبل فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة) إذا لم تقر واشنطن عقوبات جديدة على شركاتنا".

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وبين الوزير الروسي أن حالة من التوتر والارتياب سادت بين المستثمرين الأجانب في الأيام الأولى التي تلت فرض العقوبات، حين قاموا بإعادة تأميناتهم والتخلي عن الروبل، متجهين إلى الأصول الأجنبية، ومع ذلك فإن الوضع اليوم قد تحسن وعاد الروبل للانتعاش.

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وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد انخفض الأسبوع الماضي بأكثر من 10% ، متراجعا من 58 إلى أكثر من 63 روبلا للدولار الواحد، وذلك على خلفية فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على كبرى الشركات الروسية وأهم رجال الأعمال الروس. ولكن سرعان ما عاد الروبل ليتمالك نفسه ويعوض جزء من خسارته، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي عاد بالنفع على الميزانية الروسية، نظرا لكون روسيا واحدة من أهم الدول المصدرة للنفط في العالم. كما ساهم في تحسن سعر صرف الروبل إعلان السلطات الأمريكية عدم عزمها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

يذكر أن الوزير سيلوانوف يشارك حاليا في أعمال الدورة الربيعية للهيئات الإدارية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وقد التقى يوم أمس الجمعة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وتبادلا النقاش حول العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو، كما التقى مجموعة من المستثمرين الأجانب وأطلعهم على إجراءات الحكومة الروسية وسياستها المالية في ظل العقوبات الأخيرة.



المصدر: نوفوستي