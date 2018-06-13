ترامب يغرد على النفط .."أوبك" فعلتها من جديد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد منتجي النفط على أسعاره في الأسواق العالمية، معتبرا أنها مرتفعة للغاية وأن المسؤولية عن ذلك تقع على منظمة "أوبك" للمنتجين.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أسعار النفط مرتفعة للغاية، وأوبك تقف وراء ذلك مجددا، وهذا أمر ليس جيدا".

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي منظمة "أوبك" على مستوى أسعار النفط، ففي الـ14 من أبريل الماضي، أعلن رفض بلاده لمستوى أسعار النفط، معتبرا أنها مرتفعة بفعل فاعل.

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يذكر أن منتجي النفط من "أوبك" وخارجها اتفقوا بقيادة روسيا والسعودية العام الماضي على خفض إنتاجهم النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، في خطوة تهدف لامتصاص تخمة المعروض.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي