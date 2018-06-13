 
مباشر

ترامب يغرد على النفط .."أوبك" فعلتها من جديد

مال وأعمال

ترامب يغرد على النفط ..
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd5y

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد منتجي النفط على أسعاره في الأسواق العالمية، معتبرا أنها مرتفعة للغاية وأن المسؤولية عن ذلك تقع على منظمة "أوبك" للمنتجين.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أسعار النفط مرتفعة للغاية، وأوبك تقف وراء ذلك مجددا، وهذا أمر ليس جيدا".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي منظمة "أوبك" على مستوى أسعار النفط، ففي الـ14 من أبريل الماضي، أعلن رفض بلاده لمستوى أسعار النفط، معتبرا أنها مرتفعة بفعل فاعل.

إقرأ المزيد
أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو "أوبك" ترد على اتهامات ترامب وتوضح له سبب ارتفاع أسعار النفط

يذكر أن منتجي النفط من "أوبك" وخارجها اتفقوا بقيادة روسيا والسعودية العام الماضي على خفض إنتاجهم النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، في خطوة تهدف لامتصاص تخمة المعروض.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زار 18 مدينة عالمية وجعل 29 نجما ينفخون في كرة قدم فارغة لدعم المغرب!