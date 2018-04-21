"أوبك" ترد على اتهامات ترامب وتوضح له سبب ارتفاع أسعار النفط

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محمد باركيندو إن المنظمة لا تسعى إلى التحكم بأسعار النفط، وإنما تعمل على استعادة الاستقرار في الأسواق بشكل مستدام.

ورد باركيندو على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة واتهامه لها برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع"، قائلا: "إن الاتفاق المبرم بين المنظمة ومنتجين خارجها بشأن خفض الإنتاج حال دون انهيار حتمي لأسعار النفط العالمية، التي باتت الآن على طريق استعادة الاستقرار بشكل مستدام يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".

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وأشار باركيندو أن "أوبك" تعتبر نفسها صديقاً للولايات المتحدة وتهتم بنموها وازدهارها. مضيفا: "ليس لدينا أي سعر مستهدف في أوبك أو بالاتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة، فالسعر ليس هدفنا. إننا نسعى لاستعادة الاستقرار على أساس دائم".

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وكان ترامب قد اتهم، يوم أمس الجمعة، منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بينها وبين المنتجين المستقلين يستهدف تقليص معدلات الإنتاج. وغرد ترامب عبر تويتر: "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد، في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع، وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعات حادة لم تشهدها منذ 2014، وسجل خام القياس العالمي مزيج "برنت" أول أمس الخميس مستوى 73.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة مع الإغلاق السابق، مسجلا أعلى سعر له منذ 26 نوفمبر 2014. فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي في العقود الآجلة بنسبة 0.41%، إلى 68.75 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ الأول من ديسمبر 2014.

المصدر: رويترز