تجارة مصر الخارجية تسجل زيادة ملحوظة في 3 أشهر

ارتفعت الصادرات المصرية إلى 7.192 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.445 مليار دولار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ أكثر من 25 مليار دولار، منها 17.8 مليار دولار واردات.

وتصدرت الإمارات والسعودية وتركيا وإيطاليا والصين، مستوردي السلع المصرية، حيث بلغ حجم صادرات مصر إلى هذه الدول 2.566 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وشكلت الصادرات المصرية للدول الخمس المذكورة، نسبة 35.7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

المصدر: اليوم السابع